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Львів та ймовірне вторгнення білорусі. Як готується місцева влада?
Мер міста Андрій Садовий скликав оперативну нараду, де ухвалено такі рішення:
● У кожному районі створять штаб оборони та проведуть вишкіл для тероборони.
● Формується резерв продуктів на випадок блокування шляхів постачання і обдумується, як перезимувати без газу.
● Розглядається пропозиція щодо формування резервних добровольчих батальйонів з працівників міської ради та комунальників.
Источник: https://t.me/spravdi/12256