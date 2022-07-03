Львів та ймовірне вторгнення білорусі. Як готується місцева влада?

Мер міста Андрій Садовий скликав оперативну нараду, де ухвалено такі рішення:

● У кожному районі створять штаб оборони та проведуть вишкіл для тероборони.

● Формується резерв продуктів на випадок блокування шляхів постачання і обдумується, як перезимувати без газу.

● Розглядається пропозиція щодо формування резервних добровольчих батальйонів з працівників міської ради та комунальників.

Источник: https://t.me/spravdi/12256

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