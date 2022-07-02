лукашенко пригрозив республікам колишнього срср «втратою суверенітету»

Самопроголошений президент білорусі лукашенко погрожує втратою суверенітету тим колишнім республікам срср, які не приєднаються до союзу рф та білорусі.

Про це він заявив під час Форуму регіонів, передає Укрінформ з посиланням на БелТА.

"Сьогодні країни пострадянського простору повинні бути щиро зацікавлені в зближенні з союзною державою росії та білорусі. Якщо звісно вони хочуть зберегти свої суверенітет і незалежність", – заявив лукашенко.

Він вважає, що колишнім республікам срср потрібно протистояти глобальним викликам.

"Ті, хто досі сумнівається, повинні розуміти, що того, хто відмовиться від якнайшвидшого єднання, згуртування, зміцнення міждержавних зв'язків і просто нормальних людських відносин, завтра може й не бути", – зазначив самопроголошений керманич Білорусі.

Як повідомлялося, у вересні 2021 року путін і лукашенко погодили 28 союзних програм, спрямованих на інтеграцію росії та білорусі. Після переговорів путін пояснив, що програми, серед іншого, стосуються спільної макроекономічної політики, інформаційної безпеки, митної та податкової сфер, інтеграції платіжних систем та гармонізації грошово-кредитної політики.

Тіснішу інтеграцію росії та білорусі обговорюють з 1990-х років. Так, обговорювалося створення спільного парламенту, конституції, єдиної валюти, але такої угоди так і не ухвалили.

2019 року з ініціативи росії переговори відновилися.

24 лютого 2022 року розпочалася повномасштабна російська військова агресія проти України, яка коїться також з території білорусі.

Источник: ukrinform.ua

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