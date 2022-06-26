Из Беларуси полетели ракеты...

Сценарий турне Лукашенко в Россию с длительным пребыванием в кампании Путина оборачивается одним из наиболее чудовищных по своей сути и бессмысленности сценариев. Такой вариант мы предполагали, но с некой осторожностью.

Теперь - с не меньшей осторожностью - сигнализируем о тех последствиях, которые будут иметь место, если сценарий будет окончательно приведен в действие.

С территории Беларуси опять полетели ракеты. Впервые территория была использована как авиационная база для налета. Никакого успеха налет не имел, однако важна сама суть - Лукашенко склоняют к вторжению.

Официальных комментариев от Минска мы не получим - в Дворце ощущается атмосфера хаотичной безысходности, но витает привкус надежды на лучший сценарий. Робкие голоса "Он же нас не кинет?" раздаются в коридорах.

Минск надеется, что удар был символическим для Путина: этакое послание Путина миру "Я полностью контролирую Беларусь и, если будет нужно, воспользуюсь ее территорией для новой волны эскалации".

На стратегическом и даже тактическом уровне вторжение Беларуси в Украину бессмысленно:

- Киевская защитная группировка, находящаяся там для обороны от сценария "повтора первой фазы", и так не планировала перебрасываться на Восток, поскольку лавирования Лукашенко уже расширили возможную границу атаки, а значит это приходилось учитывать, сохраняя на северном направлении некоторое количество личного состава и техники.

- В Беларуси некого использовать, кроме пушечного мяса. Максимальная численность с учётом всех потенциалов - 30 тысяч. Из них реально идеологически настроены на войну не более 5-7 тысяч. Остальные - сдадутся в плен, начнут использовать оружие против командования, разбегаться и игнорировать приказы. Получается, что Беларусь имеет возможность ввести в войну 5-7 БТГ. Этого достаточно на 2-4 маленьких населенных пункта. О городах речи не идёт. Беларуская техника в основном распродана, а имеющаяся не представляет опасности для украинской армии. Москва для второго похода на Киев также не имеет техники.

- Тактически России возможно "рассредоточить" украинскую технику на два фронта на короткий промежуток, во время которого возможно попытаться взять Лисичанск в кольцо, а дальше упереться в "застройки". Так, Путин может хладнокровно пожертвовать всей беларуской группировкой только для отвлечения киевского внимания и интенсификации южно-восточного направления.

- Интенсификация беларуской активности приведет к усилению группировки НАТО в приграничье, о чем уже сообщила Литва, имея ввиду, что Минск могут принудить к вторжению ради "коридора в Кенигсберг", а не ради "украинского наскока".

- Для Путина введение в войну Беларуси может способствовать блокировке одной из точек пропуска западного вооружения. Для Лукашенко вторжение приведет к полной потере влияния над силовым блоком (он окажется под Москвой снова) и краху самой системы "личных киллеров" (а значит сидеть на штыках без штыков не получится - придется сесть на российский штык, продав суверенитет и независимость страны, но, и это более важно лично для Лукашенко, полностью лишившись личной безграничной власти внутри Беларуси - тот, кто держит штыки, управляет страной: значит Лукашенко будут управлять "извне" - из Москвы, что для него катастрофично).

Будем надеяться, что Лукашенко действительно ещё не смогли уговорить на "пенетрацию в кремлёвскую задницу" (проект Союзного Государства, в который Путин ещё хочет включить временно окупированные украинские территории).

Следим за развитием событий. В ЕС говорят о возможности суицидальной атаки на Литву через территорию Беларуси.

Президент Литвы призывает Альянс усилить свое присутствие в странах Балтии, чтобы не дать России использовать Беларусь как плацдарм для начала войны с ними.

Возможно, это поспешные заявления, но Лукашенко не обладает позицией силы, чтобы легко послать Путина к черту, а Путин не обладает мозгами, которые бы помогли понять, что попытка эскалации конфликта с НАТО, когда за спиной начинают говорить о твоём "сливе" в случае неудачи в Украине - стратегия собственного конца.

Источник: https://t.me/cynic2020/7220

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