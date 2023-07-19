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ВАКС відмовився відсторонити голову Тернопільської облради

ВАКС відмовився відсторонити голову Тернопільської облради

Суддя ВАКС Ярослав Шкодін не задовольнив клопотання прокурора САП про відсторонення голови Тернопільської облради Михайла Головка.

Прокурор САП в коментарі Суспільному пояснював, що клопотав про відсторонення Головка, аби запобігти ризикам незаконного впливу на свідків, які пов’язанні з виконанням адміністративних повноважень.

Втім, суддя ВАКС в задоволенні клопотання відмовив, тому Головко може повернутись на робоче місце.

Невдовзі дізнаємось, чи буде САП подавати апеляцію на це рішення.

Нагадаємо, НАБУ і САП заявили, що викрили Головка та двох заступників голови обласної адміністрації на хабарі в 2,4 млн грн.

Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Головку обрали запобіжку у вигляді арешту з заставою в 805 тисяч грн. За нього внесли заставу і він вийшов з СІЗО.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2412

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