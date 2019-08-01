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ВАЗ разорвало после столкновения с деревом: погиб пассажир. ДТП в Изюмском районе

ВАЗ разорвало после столкновения с деревом: погиб пассажир. ДТП в Изюмском районе

Сегодня ночью в 2:50 в селе Оскол Изюмского района врезался в дерево ВАЗ 21099 − погиб пассажир авто. 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 34-летний водитель автомобиля не справился с управлением и допустил наезд на препятствие (дерево). 29-летний пассажир ВАЗ от полученных травм скончался на месте, водитель не пострадал. 

Информация о происшествии зарегестрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Обстоятельства устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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