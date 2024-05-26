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Відомо про 14 загиблих в харківському гіпермаркеті «Епіцентр»

Відомо про 14 загиблих в харківському гіпермаркеті «Епіцентр»

14 людей загинули та понад 40 зазнали поранень внаслідок російського удару по гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові 25 травня

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Внаслідок влучання двох російських КАБів на території будівельного гіпермаркету «Епіцентр» сталася пожежа площею понад 13 тисяч квадратних метрів.

Наразі відомо про 14 загиблих людей, понад 40 – зазнали поранень. Нині біля місця обстрілу розгорнуто оперативний штаб, працює ДНК-лабораторія, куди звертатися родичі зниклих безвісти.

Агентство Телевидения Новости

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