“Верните нам чистый воздух”: харьковчане устроили автопробег против работы коксохима (ФОТО)

Акцию организовали активисты движения “Антикоксохим”.

В автопробеге приняли участие 30 граждан на 14 автомобилях. Машины проехали по улицам города от площади Свободы до сквера “Стрелка”.

Охрану правопорядка обеспечивали 10 полицейских.

Цель акции – привлечь внимание власти к проблеме загрязнения воздуха.

Напомним, харьковский “Коксохим” обжаловал в апелляционном суде запрет на свою работу.

Источник: objectiv.tv

Автор: Наталья Андрийченко

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