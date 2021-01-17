Сегодня 07:28
Просмотров: 110
“Верните нам чистый воздух”: харьковчане устроили автопробег против работы коксохима (ФОТО)
Акцию организовали активисты движения “Антикоксохим”.
В автопробеге приняли участие 30 граждан на 14 автомобилях. Машины проехали по улицам города от площади Свободы до сквера “Стрелка”.
Охрану правопорядка обеспечивали 10 полицейских.
Цель акции – привлечь внимание власти к проблеме загрязнения воздуха.
Напомним, харьковский “Коксохим” обжаловал в апелляционном суде запрет на свою работу.
Источник: objectiv.tv
Автор: Наталья Андрийченко
Загрузка...