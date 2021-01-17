Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:28
Просмотров: 110

“Верните нам чистый воздух”: харьковчане устроили автопробег против работы коксохима (ФОТО)

“Верните нам чистый воздух”: харьковчане устроили автопробег против работы коксохима (ФОТО)

Акцию организовали активисты движения “Антикоксохим”.

В автопробеге приняли участие 30 граждан на 14 автомобилях. Машины проехали по улицам города от площади Свободы до сквера “Стрелка”.

“Верните нам чистый воздух”: харьковчане устроили автопробег против работы коксохима (ФОТО)

Охрану правопорядка обеспечивали 10 полицейских.

“Верните нам чистый воздух”: харьковчане устроили автопробег против работы коксохима (ФОТО)

Цель акции – привлечь внимание власти к проблеме загрязнения воздуха.

Напомним, харьковский “Коксохим” обжаловал в апелляционном суде запрет на свою работу.

Источник: objectiv.tv

Автор: Наталья Андрийченко

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В харьковском супермаркете поселилась сова (ВИДЕО)
Сегодня 08:37    98
Харьковчане должны за газ и тепло астрономические суммы
Сегодня 08:02    154
На Херсонщині продовжують гинути червонокнижні сірі журавлі
Сегодня 07:39    91
Розыск пропавших в Харьковской области
Сегодня 06:54    181
Харківське державне авіаційне виробниче підприємство чекає фінансове оздоровлення
Сегодня 06:32    130
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    154
Куда и как сдать елку после Нового года в Харькове и области
16.01.2021 08:37    235
Харківська лікарня № 25 отримала нове обладнання для дослідження крові
16.01.2021 08:03    179
Под Харьковом - выброс неизвестного вещества - мэр Славянска
16.01.2021 07:23    851
В больницах Харьковщины нет дефицита мест для больных COVID-19
16.01.2021 06:52    168
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 