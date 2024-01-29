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Вибух газу в приватному будинку на Харківщині
О 04:39 29 січня до рятувальників надійшло повідомлення про вибух у приватній оселі у місті Лозова.
За попередніми даними вибухнув побутовий газ, повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.
До місця події прибув оперативний підрозділ 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини.
Надзвичайники провели обстеження і виявили пошкодження стіни будинку, його даху, а також вікон та дверей.
Пожежі не зафіксовано. На щастя обійшлось без постраждалих.