Вибух газу в приватному будинку на Харківщині

О 04:39 29 січня до рятувальників надійшло повідомлення про вибух у приватній оселі у місті Лозова.

За попередніми даними вибухнув побутовий газ, повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.

До місця події прибув оперативний підрозділ 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Надзвичайники провели обстеження і виявили пошкодження стіни будинку, його даху, а також вікон та дверей.

Пожежі не зафіксовано. На щастя обійшлось без постраждалих.

Агентство Телевидения Новости