Вибух з червоним димом не несе загрози місцевому населенню.

За оперативною інформацією, сьогодні вдень російський снаряд влучив у склад на території Харківщини, де, за попередньою інформацію, зберігалася аміачна селітра.

Мешканці півночі Донеччини бачили великий стовп диму, який міг налякати, однак причин для паніки немає.

Аміачна селітра не відноситься до небезпечних хімічних речовин, а найбільша концентрація її після вибуху – у хмарі, що досягає 200-500 метрів від епіцентру. Загрози для населення цей вибух не становить. Населені пункти Донецької області в зону розповсюдження хмари не потрапляють.Наразі фахівці вже встановлюють, якої шкоди було завдано довкіллю. Ситуація під контролем.

Агентство Телевидения Новости