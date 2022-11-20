Виявилося, що ВВС трохи перекрутили слова голови ДТЕК Тимченка в гонитві за гучним заголовком

Він нікого не закликав залишати країну.

«У нас немає надзвичайної ситуації, при якій необхідно їхати», - насправді сказав Тимченко в інтерв'ю ВВС. За його словами, військові та енергетики роблять усе можливе, щоб зберегти цілісність української енергосистеми.

Попри масовані російські атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури – світло і тепло є в переважної більшості українців.

Джерело: https://t.me/kievreal1/31494

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