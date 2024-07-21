Військові аналітики вважають, що, як мінімум, два обʼєкти на території авіабази «Міллерово» виведені з ладу дронами

«Це відео зняте з півдня у безпосередній близькості до авіабази. На перших кадрах - пожежа на ділянці, де зберігається паливо для літаків.

Далі камера пересувається та фіксує майданчик технічно-експлуатаційної частини, де обслуговуються та ремонтуються літаки, там також видно пожежу.

Тобто мова йде про два 100%-во уражені та виведені з ладу об'єкти, від функціонування яких залежить робота всієї авіабази», - пише Defense Express

Авіабаза «Міллерово» є основним аеродромом, з якого російські терористи завдають ударів авіацією по Донецькій області.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/57166

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