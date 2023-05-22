Влада пропихує українську версію Роскомнадзора та підганяє під це чинне законодавство

Учорашній брифінг в Укрінформі «Баланс безпеки – як захистити українських користувачів інтернету від фішингових атак?» відбувся з невеликим скандалом, майже сімейним.

Сімейним – тому, що серед учасників були шестеро членів ІнАУ, діючих і бувших.

При цьому, як не намагалися бувші члени інтернет-асоціації України, виставити себе незаангажованими особами в справі позасудового блокування доменів, це в них не виходило.

Отже: спираючись на опитування провайдерів учасники брифінгу заявили, що впроваджена Розпорядженням НЦУ від 30.01.2023 № 67/850 Система блокування доменів несе загрози для інформаційної безпеки України та порушує чинне законодавство.

На противагу цьому, бувший голова Правління ІнАУ, чинний депутат Федієнко, розказуючи байки про нещасних неназваних обдурених людей, при цьому намагаючись зробити чесний вираз обличчя, гаряче ратував за протизаконну і антинародну систему позасудового блокування доменів. Обіцяв якнайшвидше ввести поправки в чинне законодавство, щоб оцей гвалт узаконити.

Член Правління ІнАУ Михайло Коміссарук здивувався, чого це РНБО вирішило виконувати обов’язки кіберполіції. Він зазначив, що як є проблеми в цьому напрямі, то можна додати бюджетне фінансування НПУ.

Далі присутні слухали неосяжні меседжі прихильників блокування, що якнайдалі втрачали сенс. А саме:

● Фішинговий домен працює максимум годину, цікаво – на який хвилині ця система зреагує?

● Що робити з «продажем повітря» на OLX, та інших інтернет-ресурсах? Які крадуть грошей більше ніж фішери!

● І головне - хто блокуватиме на вулиці жінок ромської нацменшини, які видурюють гроші навіть в офлайні?

Голова ІТ комісії УСПП Іван Пєтухов назвав цю систему блокування клоном Роскомнадзора та висловив підозру що метою цього новоутворення можуть бути блокування по політичним мотивам.

Пан Андрій Давидюк висловив головну думку, яка не давала спокою всім присутнім. Що ніяке блокування не допоможе людям, які від дурної жадібності зливають самі свої конфіденційні дані. Альтернативою цьому беззаконню – є кібергігієна. Достатньо провести широку інформаційну компанію для людей трохи за 60, з залученням телебачення і радіо. З простим меседжем про те, що безплатний сир – буває виключно у пастці.

Після цього шоу, яка запам’ятається істерикою пана депутата в адрес пана голови комісії, журналісти швиденько обговорили можливі версії такої бурхливої діяльності за пропихування невпихуємого.

1. Може бути - розпилювання бюджету.

2. Може бути націленим на блокування «нєугодних» інтернет-ресурсів з огляду на можливі вибори у 2024.

3. Може бути виконанням «особоотвєтствєнного» доручення ОП, або «партнерів».

Джерело: internetua.com

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