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В российском плену до сих пор находятся более 1900 защитников "Азовстали"

В российском плену до сих пор находятся более 1900 защитников Азовстали

Сегодня, 20 мая, вторая годовщина выхода защитников Мариуполя с "Азовстали". Однако более 1900 из них все еще находятся в российском плену.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"Сегодня - вторая годовщина выхода защитников Мариуполя с "Азовстали". 86 дней героической обороны Мариуполя и более двух лет в плену россиян. Они прошли ад в Мариуполе, затем в Еленовке и сейчас продолжают борьбу в плену. Более 1900 военных с «Азовстали» все еще находятся в неволе", - говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что каждый день продолжается борьба за освобождение из плена и возвращение домой украинских военных.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/36214

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