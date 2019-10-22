Власти Дрогобыча назвали причину обрушения дома, где погибли восемь человек

Причиной обрушения дома в городе Дрогобыч Львовской области, в результате обвала которого 28 августа погибли восемь жителей, стало разрушение средней несущей стены подвала.

Как сообщает пресс-служба Дрогобычского горсовета, департамент городского хозяйства получил технический отчет с результатами детального обследования жилого дома.

В нем отмечается, что причиной обрушения стало разрушение средней несущей стены подвала по оси Б, в осях 4-5, которое, возможно, возникло по следующим причинам: проседание или разрушение кирпичной кладки из-за низкой марки кирпича и раствора; вследствие значительного увлажнения и отсутствия гидроизоляции и бетонного пола, что является в основном следствием ошибок при строительстве; возможного вмешательства людей, которое должны подтвердить или опровергнуть специальные эксперты (судебные) после разбора обрушившихся конструкций, находящихся поверх этой стены подвала.

Также в отчете предлагается выполнить порядок работ по демонтажу здания методом контролируемого взрыва. В ходе выполнения демонтажных работ рекомендуется привлечь судебных экспертов и обследовать в подвале стену в осях 4-5, Б для подтверждения или опровержения возможного вмешательства людей.

Как сообщалось, в ночь на 28 августа произошел обвал в четырехэтажном жилом доме в Дрогобыче на Львовщине. Из-под обломков извлечены тела восьми погибших.

Сначала в ГСЧС заявили, что обвал произошел в результате взрыва газа, впоследствии эту версию назвали маловероятной. Эксперты предварительно установили, что разрушение произошло из-за потери устойчивости несущей стены, которая дала трещину. Кроме того, кирпич, из которой она была построена, не соответствовал техническим нормам.

Агентство Телевидения Новости