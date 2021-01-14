Влетел в островок безопасности. Как нетрезвый водитель Volkswagen разбил свою машину на Московском проспекте

Три часа ночи. Водитель Volkswagen, не оценив дорожную обстановку, не удерживает руль и влетает прямо в островок безопасности на перекрестке улицы Академика Павлова и Московского проспекта.

Удар был такой силы, что переднюю часть автомобиля и водительскую сторону смяло полностью, к счастью, говорит патрульная полицейская Ангелина Дисская, в аварии никто не пострадал.

Ангелина Дисская, инспектор сектора пресс-службы УПП в Хар. обл.

Під час оформлення автопригоди патрульні виявили у керманича ознаки алкогольного сп'яніння, але водій у присутності свідків від проходження огляду відмовився. Тому на водія склали два адміністративних протоколи за ст. 130 - це керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння та ст.124 - це порушення правил дорожнього руху, що призвело до дорожньо-транспортної пригоди.

Местные говорят, что пока не было островка безопасности и светофоров, на этом перекрестке аварии происходили одна за другой, а пешеходы вообще боялись переходить на другую сторону дороги. Ведь машины летели, не притормаживая, и пропускали людей лишь изредка.

Но даже сейчас, говорит Юрий, аварий на перекрестке водителям избегать не удается.

Юрий, местный житель

Тут часто происходят, хорошо, что поставили пешеходный и вообще регулируемый перекресток. И пешеходам хорошо сделали, конечно, хорошо, переходить хорошо.

В общем, аварийность на дорогах всего за сутки, когда в городе царила непогода, выросла, заключает пресс-секретарь харьковских патрульных Дмитрий Гайдук.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Хар. обл

За минулу добу поліцейські виїхали на 25 повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди, з яких одне ДТП являлося ДТП з травмованими, також патрульні склали 344 постанови за порушення водіями правил дорожнього руху. Загалом незначне збільшення трішки було, але це все ДТП без травмованих, серйозних ДТП, як таких не було.

К тому же патрульные сообщили, что за сутки за рулем обнаружили более десятка водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии.

Агентство Телевидения Новости