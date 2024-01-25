Внаслідок нічної ракетної атаки по Харківщині постраждали чотири людини

За процесуального керівництва Харківської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 24 січня приблизно о 21:30 ворог завдав ракетні удари по цивільній інфраструктурі у передмісті Харкова.

У селі Велика Рогань Харківського району пошкоджено понад 15 житлових будинків, автомобілі.

Отримали поранення 17-річний підліток та жінка 60 років. Також ще у двох жінок 39 та 26 років гостра реакція на стрес.

Крім того, внаслідок російської ракетної атаки по селу Роздольне Чугуївського району пошкоджено будівлі цивільного підприємства.

Попередньо, ворог бив по вказаних селах ракетами типу С-300 з території бєлгородської області рф.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

Агентство Телевидения Новости