Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:23
Просмотров: 144

Внаслідок негоди пошкоджено мережі «Харківобленерго»

Внаслідок негоди пошкоджено мережі «Харківобленерго»

У Харкові через сильний вітер з 12 по 13 листопада впали 36 дерев і 44 великі гілки.

Такі випадки зафіксовані в усіх районах міста, повідомили в харківській міській раді.

Працівники СКП «Харківзелебуд» і КП «Харківблагоустрій» вже розпиляли та вивезли 24 дерева і 18 гілок. Також через негоду сталися 89 випадків пошкодження дахів (на 20 роботи вже виконані) та вісім випадків обриву дротів АТ «Харківобленерго».

Фахівці КП «Харківспецбуд» і КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» продовжують усувати аварійність на дахах і балконах житлових будинків. Там вони закріплюють металеві конструкції, укріплюють парапети тощо.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 