Внаслідок негоди пошкоджено мережі «Харківобленерго»

У Харкові через сильний вітер з 12 по 13 листопада впали 36 дерев і 44 великі гілки.

Такі випадки зафіксовані в усіх районах міста, повідомили в харківській міській раді.

Працівники СКП «Харківзелебуд» і КП «Харківблагоустрій» вже розпиляли та вивезли 24 дерева і 18 гілок. Також через негоду сталися 89 випадків пошкодження дахів (на 20 роботи вже виконані) та вісім випадків обриву дротів АТ «Харківобленерго».

Фахівці КП «Харківспецбуд» і КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» продовжують усувати аварійність на дахах і балконах житлових будинків. Там вони закріплюють металеві конструкції, укріплюють парапети тощо.

Агентство Телевидения Новости