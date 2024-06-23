Внаслідок обстрілу Харкова постраждалих вже 10, серед них двоє підлітків

Внаслідок ворожого авіаційного удару по цивільним об‘єктам Шевченківського та Холодногірського районах Харкова травмовано 10 людей.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

1 людина загинула.

Серед постраждалих двоє підлітків 15 та 16 років.

Двоє постраждалих у важкому стані. Одна людина дістала травми середнього ступеня.

Влучання зафіксовані по приватному сектору та дитячому навчальному закладу.

Без світла наразі половина споживачів Харкова. Фахівці вже працюють над поверненням електроенергії, зазначив Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости