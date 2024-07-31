Внаслідок обстрілу Харківщини загинула працівниця «Газмереж»

Сьогодні, 31 липня, близько 10:30, під час обстрілу житлових будинків Великобурлуцької громади Куп’янського району загинула диспетчер аварійно-диспетчерської служби Харківської філії «Газмережі» Інна Замєсова. Її 10-річний син зазнав важких поранень та шпиталізований.

Про це повідомили в Харківській філії «Газмережі».

Як розповіли на підприємстві, загибла мала заступити на чергову зміну у перший день серпня. На момент удару разом із сином перебувала вдома.

«Інна Замєсова та її чоловік обидва працювали у службах екстреного реагування і для багатьох були янголами-охоронцями. Інна координувала виїзди аварійної бригади за викликами мешканців громади, чоловік – працівник ДСНС. Робота обох була націлена на збереження життя і допомогу людям у складних ситуаціях», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости