Внаслідок обстрілу села подоли Куп’янського району загинула жінка

10 серпня в селі Подоли Куп’янського району ворожий снаряд влучив у житловий будинок. Загинула жінка. Чоловік отримав поранення. На місці працюють екстрені служби.

Про наслідки чергових обстріли Харківщини повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Крім того, ворог обстріляв село Вовчанські Хутори Чугуївського району. Зазнав поранення 73-річний чоловік. Медики надали йому допомогу на місці, госпіталізації не потребував.

Агентство Телевидения Новости