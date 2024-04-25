Внаслідок російських обстрілів на Харківщині пошкоджена цивільна інфраструктура
Протягом минулої доби військові рф обстрілювали населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
24 квітня близько 12:00 окупанти завдали три авіаудари по селу Веселе.
Близько 14:10 окупанти обстріляли двома КАБами селище Білий Колодязь. Пошкоджені приватні домоволодіння, господарчі будівлі, гаражі.
Село Кирилівка також зазнало ударів двома ворожими керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу пошкоджено заклад освіти, магазин, приватні домоволодіння.
У місті Вовчанськ в результаті авіаударів пошкоджено два приватні домоволодіння, приміщення аптеки.
24 квітня внаслідок артилерійського обстрілу міста Куп’янськ пошкоджено приміщення магазину, будівлі приватного підприємства.
Під час обстрілу о 20:50 російськими військовими у селі Глушківка пошкоджено приватне домоволодіння.
25 квітня близько 01:40 внаслідок ворожого обстрілу керованими авіабомбами у селі пошкоджено домоволодіння.
24 квітня близько 11:00 росіяни обстріляли населений пункт з артилерії селище Кругляківка. Пошкоджено приватне домоволодіння.
25 квітня 01:40 росіяни знову обстріляли населений пункт. Сталася пожежа в приватному домоволодінні.
24 квітня близько 21:40 з РСЗВ «Град» росіяни несли удар по селу Слобожанське. Пошкоджено приватне домоволодіння, надвірні будівлі, сталася пожежа в нежитловому будинку.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.