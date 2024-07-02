Внаслідок сьогоднішнього обстрілу Харкова травмовано жінку та двох підлітків

У Харкові внаслідок сьогоднішнього обстрілу вибуховою хвилею травмовані 26-річна жінка та двоє дітей 12 та 15 років.

Вони отримали акубаротравми, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в ефірі «Єдиних новин».

За добу ворог випустив по Харківщині 29 керованих авіабомб — під обстрілами майже всі райони області, зазначив Синєгубов.

З Куп’янського напрямку евакуювали 9 дітей з родинами. Залишаються на території двох громад, де передбачена евакуація, ще 11 дітей. Це села Дорошівка та Моначинівка.

Усього із 10 травня із Липцівського, Вовчанського та Богодухівського напрямків евакуйовано 12 101 людина, резюмував Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости