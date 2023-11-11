Внаслідок вчорашніх ворожих обстрілів у Козачої Лопані частково немає світла

Вчора о пів на дев’яту вечора російські терористи завдали 5 ударів по селищу.

Про це повідомляє начальник Дергачівської міської військової адміністрації В’ячеслав Задоренко.

«Більшість снарядів впали на території місцевого кладовища, пошкодивши декілька надгробків.

Наразі у Козачій Лопані через пошкодження високовольтних ліній частково відсутнє світло», – повідомив Задоренко.

Фахівці Харківобленерго виконують відновлювальні роботи, але у зв’язку з постійною загрозою обстрілів спрогнозувати терміни завершення цих робіт поки неможливо.

Агентство Телевидения Новости