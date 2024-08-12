Внаслідок ворожих обстрілів прикордоння Харківщини постраждав цивільний чоловік

Минулої доби окупанти завдавали удари по населених пунктах Богодухівського та Харківського районів.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

11 серпня внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ у селі Олександрівка постраждав цивільний чоловік. Пошкоджено приватний будинок, знищено господарську будівлю.

Село Івашки росіяни обстріляли FPV-дроном.

Пошкоджено лінію газової мережі.

Чотири удари керованими авіабомбами військові рф завдали по селищу Козача Лопань. Пошкоджено приміщення об’єкта цивільної інфраструктури.

По селищу Відродженівське окупанти вдарили керованими авіабомбами. Пошкоджено два багатоквартирних, три приватних будинки, будівлі сільгосппідприємства, електромережі.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 11 серпня поліцейські вивезли з Чугуївського та Куп’янського районів вісім людей.

Агентство Телевидения Новости