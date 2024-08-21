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Внаслідок удару по адмінбудівлі на Харківщині під завалами досі перебувають троє жінок

Внаслідок удару по адмінбудівлі на Харківщині під завалами досі перебувають троє жінок

За оновленою інформацією, окупанти завдали два удари по адмінбудівлі Козачолопанського старостинського округу між 12:30 та 13:00.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

У результаті стався частковий обвал будівлі, зокрема і підвального приміщення, де у цей час знаходились староста Людмила Вакуленко, працівники старостату та місцеві мешканці.

Наразі під завалами попередньо перебувають троє жінок, які працювали на громадських і суспільно-корисних роботах на базі старостату. Стан їхнього здоров’я невідомий. Рятувальники ДСНС намагаються якомога швидше дістати людей з-під завалів, однак пошуко-рятувальні роботи ускладнюються активністю ворожих дронів та загрозою повторних обстрілів, зазначив Задоренко.

Агентство Телевидения Новости

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