Внаслідок удару по адмінбудівлі на Харківщині під завалами досі перебувають троє жінок

За оновленою інформацією, окупанти завдали два удари по адмінбудівлі Козачолопанського старостинського округу між 12:30 та 13:00.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

У результаті стався частковий обвал будівлі, зокрема і підвального приміщення, де у цей час знаходились староста Людмила Вакуленко, працівники старостату та місцеві мешканці.

Наразі під завалами попередньо перебувають троє жінок, які працювали на громадських і суспільно-корисних роботах на базі старостату. Стан їхнього здоров’я невідомий. Рятувальники ДСНС намагаються якомога швидше дістати людей з-під завалів, однак пошуко-рятувальні роботи ускладнюються активністю ворожих дронів та загрозою повторних обстрілів, зазначив Задоренко.

Агентство Телевидения Новости