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Водителя, который сбил мужчину в инвалидной коляске и скрылся с места ДТП, нашли

Водителя, который сбил мужчину в инвалидной коляске и скрылся с места ДТП, нашли

Полиция разыскала водителя, который сбил мужчину в инвалидной коляске и скрылся с места происшествия, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, 27 июля около 9:40 в Змиеве водитель автомобиля «Opel Vectra» совершил наезд на мужчину с ограниченными возможностями, который перемещался по краю дороги на инвалидной коляске. От полученных травм пострадавший скончался. Водитель иномарки скрылся с места происшествия и был объявлен в розыск. 

Как выяснилось, злоумышленник скрывался от следствия в Сумах. Сейчас его допросили, и мужчина полностью признал свою вину. 

Ему уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Автомобиль, на котором было совершено смертельное ДТП, полицейские изъяли. Досудебное расследование продолжается.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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