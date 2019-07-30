Водителя, который сбил мужчину в инвалидной коляске и скрылся с места ДТП, нашли

Полиция разыскала водителя, который сбил мужчину в инвалидной коляске и скрылся с места происшествия, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, 27 июля около 9:40 в Змиеве водитель автомобиля «Opel Vectra» совершил наезд на мужчину с ограниченными возможностями, который перемещался по краю дороги на инвалидной коляске. От полученных травм пострадавший скончался. Водитель иномарки скрылся с места происшествия и был объявлен в розыск.

Как выяснилось, злоумышленник скрывался от следствия в Сумах. Сейчас его допросили, и мужчина полностью признал свою вину.

Ему уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Автомобиль, на котором было совершено смертельное ДТП, полицейские изъяли. Досудебное расследование продолжается.

Агентство Телевидения Новости