Ворог ударив по тренувальній базі харківського ФК “Металіст 1925

Навчально-тренувальний центр ФК “Металіст 1925” у Високому зазнав руйнувань. Про це йдеться на офіцйній сторінці клубу.

Внаслідок ракетного удару зі сторони російського Бєлгороду значних пошкоджень зазнав навчально-тренувальний центр у селищі Високий.Ракета влучила по території НТЦ, залишивши після себе вирву глибиною у п’ять метрів. У будівлях вибиті майже всі вікна, сильно пошкоджені фасади, внутрішні приміщення та деякі комунікації, знищено частину закупленого обладнання та екіпірування команди на новий сезон. Дісталося і футбольним полям, які також зазнали ушкоджень. Вибух був такої сили, що залишки грунту розкидані в радіусі більше ста метрів від його епіцентру.

Агентство Телевидения Новости