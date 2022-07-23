Вранці ворог знову обстріляв Харків, відомо про поранених

Вранці 23 липня ворог підступно завдав чергового артобстрілу по житлових масивах центральної частини міста Харкова, повідомляють в ДСНС.

В результаті потрапляння одного з боєприпасу частково зруйновано двоповерховий житловий будинок. На місці події отримав незначні поранення чоловік. Працівниками екстреної медичної допомоги йому була надана допомога на місці. Від подальшої госпіталізації чоловік відмовився.

Інший снаряд влучив на подвір‘я одного з вищих навчальних закладів. У будівлі вишу були пошкоджені віконні проєми, а також частково зруйноване огородження.

Агентство Телевидения Новости