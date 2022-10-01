Вісім пожеж через обстріли за добу: пошкоджені агропромисловий комплекс та житловий будинок

За добу з 30 вересня по 1 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 31 оперативний виїзд, з яких:

8 – на ліквідацію пожеж, з яких 3 пов’язаних з веденням бойових дій;

1 – на аварійно-рятувальні роботи;

18 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

4 – інші виїзди.

Пожежі, спричинені влучанням ворожих боєприпасів, трапились: Куп‘янському, Чугуївському та Харківському районах області. Горіли об‘єкт агропромислового комплексу, п‘ятиповерховий житловий будинок та господарча споруда.

Одна з пожеж, що спричинена влучанням ворожих боєприпасів, трапились у Стрілече Харківського району. На п‘ятому поверсі 5-поверхового житлового будинку горіло 3 квартири на площі 100 кв. метрів. Силами ДСНС пожежу було оперативно ліквідовано.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 816 вибухонебезпечних предметів.

Одним із головних напрямків підтримки життєзабезпечення населення на деокупованих територіях є забезпечення людей питною та технічною водою. З цією метою рятувальники з міст Балаклія, Куп‘янська та Ізюма підвозили цистернами воду мешканцям відповідних громад. Загалом люди отримали біля 30 т води, у тому числі 10 т питної. Крім того, рятувальники Ізюмщини допомагали доправляти продукти харчування до мешканців сіл Оскіл та Вербівка.

Тривають роботи з відновлення нормальних умов життя на деокупованих територіях зведеним загоном ДСНС.

Протягом доби у Балаклії закінчились роботи з деблокування обладнання котельні. Також проводились роботи з пошуку пошкоджених підземних електромагістралей.

В Ізюмі на газорозподільчій станції проведено роботи з розбору завалів, в результаті чого забезпечено доступ до спеціального обладнання. На горі Кременець (телевежа) проведено роботи з розбору завалів. Також триває розбір завалів триповерхової будівлі, проведено демонтаж залізобетонних плит перекриття.

Агентство Телевидения Новости