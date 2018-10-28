Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:05
Просмотров: 174

Встреча тимошенко с Пучдемоном - это сигнал всем "сепарам" в Украине - Арьев

Встреча тимошенко с Пучдемоном - это сигнал всем сепарам в Украине - Арьев

Народный депутат Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев заявил, что встреча лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко с каталонским Карлесом Пучдемоном дает сигнал всем сепаратистам, что она готова с ними говорить напрямую.

Об этом он написал в Facebook.

"В большой политике таких случайностей не бывает. Встреча Тимошенко с испанским сепаратистом - это сигнал "сепарам" в Украине: я готова говорить с вами напрямую. Значит, готова признать их субъектность. Это все является шагом к выводу России и Путина с минских соглашений. Они перестают быть стороной конфликта. Именно сделать Путина стороной, с большими сложностями, в 2014-15 удалось Порошенко, Меркель и Олланду, усадив российского президента за стол в Минске. Далее. Санкции против РФ жестко привязаны к выполнению минских соглашений. А нет стороны - нету и санкций", - отметил Арьев.

Он также отметил, что "можно сто раз говорить-писать на бордах о Европе-НАТО, но, из-за таких рукопожатий, новый курс проявляется лучше любых слов".

"Опасность больше, чем кажется", - добавил Арьев.

Напомним, руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов в эфире "Прямого" заявил, что Юлия Владимировна Тимошенко ничем не отличается от тех депутатов, которые приезжали в оккупированный Россией Крым.

Источник: prm.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ разоблачила коммерсантов, финансировавших боевиков «лднр»
20.10.2018 07:30    196
В Конотопе защитников Украины «поздравили» клипом с боевиками ОРДО
15.10.2018 08:22    260
Наталье Поклонской объявлено подозрение в совершении военных преступлений-Луценко
11.10.2018 07:34    174
За матеріалами СБУ суд заборонив діяльність Харківської обласної громадської організації «Русь триєдина»
09.10.2018 06:44    116
Лорак, Лободу, Повалий и Козловского могут лишить звания "Народный артист Украины", - в Раде зарегистрировали законопроект
08.10.2018 10:15    354
Медведчук визнав, що його дружина має нафтовий бізнес у РФ – подробиці
19.09.2018 07:27    259
В Украине заявили о нереальности создания венгерской автономии
18.09.2018 08:01    182
В Одесі СБУ затримала антиукраїнського Інтернет-агітатора
15.09.2018 10:10    146
После слов «Крым, Россия» пропагандисту из «Миллета» на конференции ОБСЕ выключили микрофон
12.09.2018 09:34    264
На Чернігівщині СБУ викрила адміністратора антиукраїнських спільнот у соцмережах
12.09.2018 08:49    162
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 