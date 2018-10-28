Встреча тимошенко с Пучдемоном - это сигнал всем "сепарам" в Украине - Арьев

Народный депутат Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев заявил, что встреча лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко с каталонским Карлесом Пучдемоном дает сигнал всем сепаратистам, что она готова с ними говорить напрямую.

Об этом он написал в Facebook.

"В большой политике таких случайностей не бывает. Встреча Тимошенко с испанским сепаратистом - это сигнал "сепарам" в Украине: я готова говорить с вами напрямую. Значит, готова признать их субъектность. Это все является шагом к выводу России и Путина с минских соглашений. Они перестают быть стороной конфликта. Именно сделать Путина стороной, с большими сложностями, в 2014-15 удалось Порошенко, Меркель и Олланду, усадив российского президента за стол в Минске. Далее. Санкции против РФ жестко привязаны к выполнению минских соглашений. А нет стороны - нету и санкций", - отметил Арьев.

Он также отметил, что "можно сто раз говорить-писать на бордах о Европе-НАТО, но, из-за таких рукопожатий, новый курс проявляется лучше любых слов".

"Опасность больше, чем кажется", - добавил Арьев.

Напомним, руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов в эфире "Прямого" заявил, что Юлия Владимировна Тимошенко ничем не отличается от тех депутатов, которые приезжали в оккупированный Россией Крым.

Источник: prm.ua

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