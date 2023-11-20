Сегодня 12:04
Просмотров: 106
Втекла з дому після сварки: у Харкові поліцейські повернули додому 13-річну дівчину
20 листопада до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 надійшло повідомлення від 33-річної жінки про те, що її 13-річна донька напередодні ввечері самовільно пішла з дому та не повернулася до ранку.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
Працівники ювенальної превенції ВП ХРУП № 1 встановили місце перебування втікачки. Дівчина після сварки із матірʼю сховалася у підʼїзді дому та не хотіла повертатися.
За даними поліції, протиправних дій щодо неповнолітньої скоєно не було. Підлітка передали матері.
Правоохоронці провели з родиною профілактичну роботу.