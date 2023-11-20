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Втекла з дому після сварки: у Харкові поліцейські повернули додому 13-річну дівчину

Втекла з дому після сварки: у Харкові поліцейські повернули додому 13-річну дівчину

20 листопада до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 надійшло повідомлення від 33-річної жінки про те, що її 13-річна донька напередодні ввечері самовільно пішла з дому та не повернулася до ранку.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Працівники ювенальної превенції ВП ХРУП № 1 встановили місце перебування втікачки. Дівчина після сварки із матірʼю сховалася у підʼїзді дому та не хотіла повертатися.

За даними поліції, протиправних дій щодо неповнолітньої скоєно не було. Підлітка передали матері.

Правоохоронці провели з родиною профілактичну роботу.

Агентство Телевидения Новости

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