Взрыв на ядерном объекте Ирана: стало известно, кто мог совершить диверсию

Спецслужбы Израиля, вероятно, совершили диверсию, подорвав взрывное устройство внутри иранского ядерного объекта в Натанзе, чем откинул назад иранскую ядерную программу. Об этом со ссылкой на источники пишет «Guildhall» со ссылкой на «The New York Times».

Так, сообщается, что нападение Израиля на иранский ядерный объект было совершено путем приведения в действие взрывного устройства, которое было установлено внутри объекта.

По данным иранских властей, в результате инцидента пострадавших нет. Представитель спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) подтвердил, что на объекте сработало взрывное устройство.

NYT отмечает, что не может полностью подтвердить данные о причастности израильской стороны к произошедшему. Официальные израильские лица, по заявлению газеты, дали размытые комментарии, а также указали на “опасность, исходящую от имеющего ядерное оружие Ирана”.

При этом сказано, то пожар на главном иранском объекте по обогащению ядерного топлива нанес значительный ущерб, отодвинув ядерную программу страны на месяцы. В этом правительство призналось в воскресенье, после того, как первоначально заявило, что разрушение было незначительным.

Отмечается, что израильская разведывательная сеть показала свою способность наносить удары в самом сердце Ирана, ворвавшись на склад в Тегеране в 2018 году и похитив секретные документы об иранском ядерном проекте. Многие из этих записей были переданы Моссадом Международному агентству по атомной энергии. Там же было множество новых подсказок о том, где Иран может скрывать запрещенное оборудование и сырье.

Источник: sprotyv.info

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