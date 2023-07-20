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У Балаклійській громаді внаслідок вибуху постраждав чоловік
20 липня у селі Верхній Байрак Балаклійської громади 48-річний чоловік отримав поранення внаслідок вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Харківської області.
«Поблизу свого подвір’я 48-річний місцевий натрапив на невідомий ВНП, який знаходився у високій траві. Внаслідок його спрацювання чоловік отримав поранення і був госпіталізований до лікувального закладу», йдеться у повідомленні.
Обставини події з’ясовуються.
Рятувальники звертаються до громадян з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку.