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У Балаклійській громаді внаслідок вибуху постраждав чоловік

У Балаклійській громаді внаслідок вибуху постраждав чоловік

20 липня у селі Верхній Байрак Балаклійської громади 48-річний чоловік отримав поранення внаслідок вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Харківської області.

«Поблизу свого подвір’я 48-річний місцевий натрапив на невідомий ВНП, який знаходився у високій траві. Внаслідок його спрацювання чоловік отримав поранення і був госпіталізований до лікувального закладу», йдеться у повідомленні.

Обставини події з’ясовуються.

Рятувальники звертаються до громадян з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку.

Агентство Телевидения Новости

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