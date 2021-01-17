У берегов Турции затонуло судно, на борту которого были украинцы

У берегов Турции в акватории Черного моря затонуло судно Arvin. На борту сухогруза находились граждане Украины. Шестерых моряков удалось спасти, двое – погибли. Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в Twitter.

"У берегов Турции затонуло судно Arvin с 10 украинцами и 2 иностранцами на борту. 6 человек спасены, 2 погибли. Поисково-спасательная операция в отношении 4 моряков продолжается", - отметил спикер.

На месте происшествия работают спасатели.

Согласно информации, авария произошла вблизи города Бартин. Также о присутствии украинцев на судне сообщил и губернатор провинции Бартин Синана Гюнеридання, передает "Аданолу".

"Мы заявили, что судно было под российским флагом, но позже мы узнали, что оно ходило под флагом Палау. Судно перевозило груз из Грузии в Болгарию и было отправлено в порт Бартин из-за неблагоприятных погодных условий. Экипаж корабля - граждане Украины", - сказал Гюнер.

Также издание "Интерфакс"сообщило, что на борту сухогруза были двое граждан России, а судовладелец затонувшего судна - украинская компания Arvin Shipping LTD.

Напомним, 17 января у берегов Турции в акватории Черного моря затонуло грузовое судно Arvin.





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