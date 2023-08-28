У Богодухівському районі стався витік технічної води з місцевого підприємства у річку: купання та риболовля заборонені

27 серпня в результаті аварії, яка сталася на гідротехнічній споруді (шлюз-регулятор) технічної водойми «Первухінського цукрового заводу» Богодухівського району Харківської області стався витік води з технічної водойми в річку Мерло.

Про це повідомляє Краснокутська селищна рада.

«Для забезпечення безаварійного пропуску води Краснокутською експлуатаційною дільницею РОВР у Харківській області здійснюється маневрування затворами по всьому каскаду шлюзів-регуляторів на магістральному каналі річки Мерло в межах Краснокутської селищної територіальної громади, дотримуючись правил технічної експлуатації магістральних каналів. Краснокутською філією ДУ «Харківський ОЦКПХ МОЗ» проводяться лабораторні дослідження стану води річки Мерло», – йдеться у повідомленні.

З метою попередження розповсюдження інфекційних захворювань в людей та тварин, що передаються водним шляхом, на період безаварійного пропуску води по річці Мерло забороняється купання на річці Мерло, особливо біля шлюзів-регуляторів, вилов риби, проведення водопою свійської худоби та використання води з річки Мерло.

Агентство Телевидения Новости