У Харкові автівка перекинулася на дах: водій отримав протокол від патрульних

Сьогодні, 28 травня, близько 11:00 на вулиці Георгія Тарасенка, 114, перекинувся на дах автомобіль Ford EcoSport

За даними УПП Харківської області, на місці ДТП патрульні виявили водія без ознак сп’яніння.

Як повідомили інспектори, водій під час руху наїхав на бордюр, не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу.

На водія Ford патрульні склали протокол за ст. 124 КУпАП п.п. 12.1.

Агентство Телевидения Новости