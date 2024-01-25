У Харкові без світла залишаються понад 700 осель

У Харкові енергетики продовжують усувати наслідки ворожих обстрілів, що сталися 23 січня. Напругу подали на щитові шести п’ятиповерхових будинків. Залишаються знеструмленими понад 700 споживачів. Питання про підключення безпосередньо квартир буде вирішуватися із врахуванням технічних вимог для підключення.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Минулої доби у Харківській області заживили майже 2 тисячі точок обліку. На ранок залишаються знеструмленими понад 16,4 тисячі споживачів. Також є інформація про обстріли низки населених пунктів – попередньо без напруги залишилися майже 2 тисячі споживачів.

Агентство Телевидения Новости