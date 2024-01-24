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У Харкові десятки приватних будинків залишилися без газу
У результаті бойових дій пошкоджено газопроводи високого та середнього тиску на Харківщині, у двох населених пунктах було припинено газопостачання.
Також пошкоджено підземний газопровід з подальшим горінням, повідомляє Міненерго.
Внаслідок обстрілів пошкоджено три приватних будинки в місті Харків, їх було відключено від подачі газу.
Також задля безпеки тимчасово перекрито газ для ще 21 приватному будинку, йдеться в повідомленні.