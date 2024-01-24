У Харкові десятки приватних будинків залишилися без газу

У результаті бойових дій пошкоджено газопроводи високого та середнього тиску на Харківщині, у двох населених пунктах було припинено газопостачання.

Також пошкоджено підземний газопровід з подальшим горінням, повідомляє Міненерго.

Внаслідок обстрілів пошкоджено три приватних будинки в місті Харків, їх було відключено від подачі газу.

Також задля безпеки тимчасово перекрито газ для ще 21 приватному будинку, йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости