У Харкові діють графіки погодинних відключень світла, критичну інфраструктуру заживлено – обленерго

У вівторок, 9 квітня, зранку в Харкові та Харківській області застосовуються погодинні відключення електроенергії за графіком, оприлюдненим раніше. Всю критичну інфраструктуру заживлено.

Про це повідомили в «Харківобленерго».

«Про введення додаткових обмежень від НЕК «Укренерго» будемо повідомляти окремо», – зазначили в обленерго.

В опублікованих графіках відключень світла з 6 по 10 квітня вказані інтервали «без електрики» тривалістю 7 годин.

Також 6 квітня в «Харківобленерго» звернулися до жителів Харкова та Харківської області з проханням знизити своє енергоспоживання.

«Якщо у вас довго не було світла, то після його появи утримайтеся від увімкнення одразу всіх електроприладів. Внаслідок перевантаження можуть відключатися автоматичні вимикачі у вашому домоволодінні, що призводить до знеструмлення осель та необґрунтованих звернень щодо відновлення електропостачання. Споживайте електрику зважено. Пам’ятайте: збільшення дефіциту електроенергії призводить до нових і триваліших відключень», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости