У Харкові два багатоквартирні будинки відключили від газопостачання

У Харкові під час обстеження внутрішньобудинкових газопроводів виявлено витоки газу з внутрішніх газопроводів під’їздів у двох житлових будинках.

Про це повідомляють в Міненерго.

Всього відключено від газопостачання 34 споживачі.

Також під час обстеження внутрішніх газопроводів у одному з багатоквартирних будинків виявлено запах газу із зачинених квартир, розповіли в Міненерго.

Відключено від газопостачання 32 споживачі.

Агентство Телевидения Новости