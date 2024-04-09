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У Харкові два багатоквартирні будинки відключили від газопостачання
У Харкові під час обстеження внутрішньобудинкових газопроводів виявлено витоки газу з внутрішніх газопроводів під’їздів у двох житлових будинках.
Про це повідомляють в Міненерго.
Всього відключено від газопостачання 34 споживачі.
Також під час обстеження внутрішніх газопроводів у одному з багатоквартирних будинків виявлено запах газу із зачинених квартир, розповіли в Міненерго.
Відключено від газопостачання 32 споживачі.