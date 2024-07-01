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У Харкові двоє неповнолітніх хлопців вночі пішли з дому та не повернулися

У Харкові двоє неповнолітніх хлопців вночі пішли з дому та не повернулися

Відділом поліції № 1 ХРУП № 2 встановлюється місцеперебування неповнолітніх жителів Індустріального району Харкова Ярослава Пінуса, 2009 року народження, та Юрія Пінуса, 2008 року народження.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Вночі 1 липня підлітки пішли з дому та не повернулися.

Прикмети Ярослава: зріст 155 см, середньої статури, русяве коротке волосся, має невеликий хвостик, карі очі. Був одягнений у чорну футболку, чорні штани.

Прикмети Юрія: зріст 165 см, середньої статури, світле волосся середньої довжини, вибриті боки, сірі очі, має шрам на правій руці від порізів. Був одягнений у жовту футболку, шорти.

Поліція звертається до всіх, хто має будь-яку інформацію про розшукуваних з проханням повідомити за телефонами: (0572)-93-50-64, 0999320813, 0662995330, 0956047088 або 102.

Агентство Телевидения Новости

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