У Харкові евакуювали мешканців будинків, поряд із якими впав нерозірваний снаряд

10 червня орієнтовно о 17:30 зс рф завдали авіаударів по Харкову. У Київському районі всього задокументовано три влучання.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Два боєприпаси влучили у приватному житловому секторі. Рятувальники деблокували з-під завалів 77-річного чоловіка, медики надають йому допомогу. Травми різного ступеня тяжкості і гостру реакцію на стрес дістали ще двоє чоловіків та двоє жінок. Пошкоджено понад 20 житлових будинків.

Третій боєприпас, що також влучив у приватному секторі, не розірвався. Вибухотехніки працюють на місці. Мешканців прилеглих будинків евакуйовано.

У Салтівському районі зафіксовано одне влучання по території гаражного кооперативу. Пошкоджено щонайменше 70 гаражів, понад 20 автомобілів та вікна у сусідньому багатоквартирному будинку. Отримали поранення двоє чоловіків 38 та 75 років і 87-річна жінка.

Загалом внаслідок російських атак у двох районах Харкова постраждали восьмеро людей. Попередньо, війська рф вдарили по місту чотирма УМПБ Д-30.

За процесуального керівництва Київської та Салтівської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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