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У Харкові комунальники усувають наслідки ракетного удару

У Харкові комунальники усувають наслідки ракетного удару

У Новобаварському районі Харкова комунальні служби усувають наслідки нічного обстрілу.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Внаслідок ворожої атаки були пошкоджені понад 30 будинків, зокрема, вибиті шибки. Також у деяких будинках пошкоджені покрівлі.

Працівники КП «Житлокомсервіс» продовжують обстежувати будівлі на наявність пошкоджень.

Також з самого ранку на місці ворожих ударів працюють фахівці КП «Харківспецбуд», які закривають контури вікон.

Агентство Телевидения Новости

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