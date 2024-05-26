У Харкові ліквідували пожежу в «Епіцентрі»: гасіння тривало понад 16 годин

Понад 16 годин тривала ліквідація пожежі в харківському будівельному гіпермаркеті, спричиненої прицільними ударами росії. Вогонь поширився на більш ніж 13 тис. кв. м.

Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Пожежу повністю ліквідовано. Російський обстріл забрав життя 12 людей, ще 43 травмовано. 16 громадян вважаються безвісти зниклими.

На місці трагедії працюють штаб слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія. У 10 родичів зниклих безвісти, які вже звернулися до поліції, відібрано біологічні зразки. Встановлено особи трьох загиблих. Ідентифікація тіл триває.

«Всі, хто втратив зв’язок з близькими, можуть звернутися до працівників штабу слідчого управління або на 102. Родичів першої лінії закликаю здавати зразки ДНК, щоб прискорити процес ідентифікації», – написав Клименко.

Агентство Телевидения Новости