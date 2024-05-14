У Харкові можуть відселити жителів пошкодженого російськими снарядами будинку

14 травня окупанти завдали серію ударів по Харкову керованими авіабомбами. Три влучання КАБів були зафіксовані в Шевченківському районі міста.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Три удари КАБів були зафіксовані в Шевченківському районі. Один зі снарядів влучив у багатоповерховий будинок, інші – поряд з житловою забудовою. Внаслідок атаки по середмістю постраждали 18 харків’ян, серед них – троє дітей.

«Маємо серйозні руйнації, є тріщини в конструктиві будинку. Вважаю, нам потрібно буде відселяти людей, бо є аварійність. Зараз працюють фахівці ДСНС, триває обхід по квартирах», – зазначив Терехов.

Також мер наголосив, що під ударом опинилися виключно цивільні об’єкти. За його словами, в такий спосіб росіяни намагаються вкотре залякати харків’ян та змусити їх виїхати з міста.

Агентство Телевидения Новости