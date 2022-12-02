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У Харкові не можна відновити близько 500 будинків

У Харкові не можна відновити близько 500 будинків

Близько 500 будинків у місті Харкові не підлягають відновленню після російських обстрілів. Приблизно 300 з них розташовані на Північній Салтівці, повідомив харківський міський голова Ігор Терехов.

Мер пояснив, що, чи можна реконструювати будівлю, вирішують фахівці. У роботах з відновлення задіяні всі будівельні організації, і на кожен будинок розробляється проєкт. Де це можливо, виконуються всі необхідні роботи, але іноді відновити будинок неможливо через глобальні пошкодження конструктиву.

«На Північній Салтівці заходиш у двір, і бачиш, що кожен будинок постраждав, а потім приходять спеціалісти, роблять експертизу, і виявляється, що, навіть якщо візуально здається, що дім підлягає відновленню, – зробити це неможливо через глобальні пошкодження, і дешевше буде побудувати на цьому місці новий будинок», – пояснив Ігор Терехов.

Міський голова підкреслив, що ворожа армія завдала Харкову збитків, які вимірюються мільярдами доларів. Крім житлового фонду у різній мірі пошкоджено 109 шкіл, 110 дитсадків, 53 медустанови, котельні, водогони, енергетична інфраструктура, громадський транспорт. За його словами, у місті роблять все можливе, аби відновити житловий фонд та інфраструктуру для комфорту містян.

Агентство Телевидения Новости

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