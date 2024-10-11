У Харкові патрульні допомогли чоловікові, який опинився в пастці власної квартири
Вдень 10 жовтня харківським патрульним надійшов виклик від стурбованої жінки. Вона розповіла, що її родич протягом двох діб не відчиняє двері та не відповідає на телефонні дзвінки.
Про це повідомили в УПП Харківської області.
Помешкання було зачинено, через дверний замок поліцейські помітили чоловіка, який знаходився на підлозі.
«Інспектори Станіслав Колода, Дмитро Сірик та Олександр Бирка за допомогою підручних інструментів відкрили помешкання», – розповіли в патрульній поліції.
Чоловік сидів на підлозі у безпорадному стані. Патрульні надавали допомогу чоловікові та контролювали його стан до приїзду бригади швидкої.