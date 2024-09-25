У Харкові під завалами зруйнованого будинку шукають жінку

Тривають аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російської бомби по житловому будинку у Харкові.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Наразі відомо про 25 постраждалих на цій локації та одну загиблу жінку.

Попередньо, під завалами може перебувати тіло ще однієї загиблої.

Рятувальники продовжують розбирати зруйновані будівельні конструкції.

Залучено дев’ять одиниць техніки та 44 рятувальник, а також 18 одиниць комунальної техніки та 57 працівників.

Агентство Телевидения Новости