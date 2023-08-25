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У Харкові поліцейські розшукали неповнолітнього хлопця

У Харкові поліцейські розшукали неповнолітнього хлопця

25 серпня до чергової частини Харківського РУП № 3 звернулася жінка.

Вона повідомила, що її неповнолітній син пішов гуляти та не повернувся додому, на мобільний телефон не відповідає, повідомляє поліція Харківській області.

Поліцейські оперативно встановили місцезнаходження хлопця. Він знаходився в районі, де мешкає.

Підлітка повернули матері. Жодних подій кримінального характеру з ним не сталося.

Працівники сектору ювенальної превенції провели з жінкою профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.

Агентство Телевидения Новости

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