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У Харкові поліцейські розшукали неповнолітнього хлопця
25 серпня до чергової частини Харківського РУП № 3 звернулася жінка.
Вона повідомила, що її неповнолітній син пішов гуляти та не повернувся додому, на мобільний телефон не відповідає, повідомляє поліція Харківській області.
Поліцейські оперативно встановили місцезнаходження хлопця. Він знаходився в районі, де мешкає.
Підлітка повернули матері. Жодних подій кримінального характеру з ним не сталося.
Працівники сектору ювенальної превенції провели з жінкою профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.