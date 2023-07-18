У Харкові поліцейські вилучили однорічну дитину у п’яної жінки

18 липня до відділу поліції № 2 ХРУП № 1 надійшло повідомлення про те, що на зупинці громадського транспорту по вулиці Героїв Сталінграда в місті Харкові знаходиться жінка з ознаками сильного алкогольного сп’яніння.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП Харківської області.

За адресою працівники сектору ювенальної превенції виявили 36-річну жінку, яка спала на лавці на зупинці громадського транспорту. Поруч знаходилась коляска із однорічною дівчинкою, яка через стан сп’яніння матері залишилась без догляду.

Дівчинку тимчасово вилучили. Бригада швидкої медичної допомоги відвезла дитину до дитячої лікарні.

Щодо жінки складений адміністративний протокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також встановлено, що порушниця раніше вже була позбавлена батьківських прав щодо старшої дитини.

Агентство Телевидения Новости